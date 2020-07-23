Койки для пациентов с коронавирусом в «Екатеринбург-Экспо» заполнены на 70%

В международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» заполнено уже 70% коек, оборудованных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Медицинский модуль центра рассчитан на оказание помощи пациентам со средней и тяжёлой формой течения заболевания, всего в МВЦ оборудовано 50 реанимационных мобильных комплексов, занято 35.

По данным Znak.com, сейчас в медицинских организациях находятся 5487 человек, болеющих коронавирусом: 187 пациентов — в тяжёлом состоянии, 155 из них — в реанимации, 66 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в последние дни в больницах региона «дополнительно высвободилось более 500 коек».

Власти Свердловской области решили организовать мобильный госпиталь из-за пандемии коронавируса весной: в конце апреля Территориальный центр медицины катастроф заключил соответствующий контракт на 190 млн рублей со связанной с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) фирмой «Медтехника». Ожидается, что после пандемии мобильный комплекс будет перевезён на территорию Центра медицины катастроф как резервный госпиталь для чрезвычайных ситуаций.