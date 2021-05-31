Коворкинг для мастеров маникюра и предприятие по переработке органики. Какой бизнес хочет открыть в Нижнем Тагиле молодёжь?

Сегодня в центре «Мой бизнес» в рамках инвестфорума молодые предприниматели представили публике свои бизнес-проекты, над которыми они работали в течение 10 дней. Идеи у всех участников были разные: кто-то хотел открыть коворкинг для мастеров маникюра, а кто-то предлагал построить предприятие по переработке органических отходов.

Организовали мероприятие глава тагильского отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Арды и общественник, участник проекта «Народный контроль Единой России» Илья Силяев.

«Очень хотелось собрать молодёжь, посмотреть, кто чем хочет зарабатывать. А в дальнейшем помочь каким-то интересным и перспективным проектам стартануть дальше», — поделился организатор Илья Силяев.

Изначально на форум подали заявки 27 человек, но до конца дошли лишь 15 участников. Для них организаторы провели мастер-классы по продвижению в интернете и созданию бизнеса с нуля. На защиту проектов пригласили потенциальных инвесторов — тагильских бизнесменов.

Несколько участников инвестфорума хотели открыть экологичный бизнес — например, магазин экотоваров. А одна из участниц предложила инвесторам вложиться в строительство предприятия по переработке органических отходов. Также несколько молодых предпринимателей заявили о желании открыть в Нижнем Тагиле бьюти-бизнес.

«Ребята со своим бизнес-планом могут заявиться на социальный контракт, в рамках которого государство выдаст 250 тысяч рублей предпринимателям на развитие их бизнеса. Также они могут договориться о сотрудничестве с инвесторами, которые сидят в зале», — рассказал организатор форума Дмитрий Арды.

Многие пришли на форум, чтобы масштабировать свои проекты. Так, Марина, работающая управляющей в студии массажа «Мята», предложила расширить существующий бизнес и открыть на основе массажной студии коворкинг, в котором мастера маникюра смогут принимать своих клиентов. Теперь она хочет, чтобы все мастера Нижнего Тагила, нуждающиеся в рабочем месте, могли взять помещение «Мяты» в аренду на несколько часов.



Марина защищает свой бизнес-проект



На презентации проекта самозанятая рассказала, что для реализации её задумки необходимо 1,6 млн рублей. Она отметила, что проект окупится уже через 8 месяцев.

«Было интересно. Я впервые составила свой бизнес-план. Я довольно детально вникла в проект: нашла помещение, поговорила с арендаторами, опросила мастеров, которые сказали, что такое помещение нужно», — поделилась Марина Нурумова.

Проект Марины больше всего понравился членам жюри. За разработку и идею она получила от жюри 30 тысяч рублей. Эти деньги девушка хочет потратить на продвижение своей студии. Марина надеется, что инвесторы захотят вложиться в её проект.