Космонавты и полицейские рассказали, как предостеречься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В Свердловской области с начала года зафиксирован резкий всплеск мошеннических операций в отношении граждан пожилого возраста. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта МКС записали видеоролик о том, как оградить себя от телефонных мошенников.

Они рекомендуют положить трубку и перезвонить тому самому родственнику на его личный номер. Также ни в коем случае нельзя называть данные вашей карты, секретный код или пароль. Кроме того, не стоит вводить свои персональные данные на подозрительных сайтах. С начала января 2022 года жертвами мошенников стали более 50 человек, в основном женщины. Очень часто злоумышленники звонят на домашний телефон и представляются близким родственником, который попал в беду.

«Злоумышленники владеют информацией о семье, они осведомлены о том, кто конкретно есть из близких у потенциальной потерпевшей. Давят на самое больное. Звонивший жалостливым голосом сообщает, что попал в серьёзное ДТП, находится в больнице, пострадали люди. Чтобы их родственники не писали заявление в полицию и не оказаться за решёткой, необходимо срочно дать определённую сумму денег — от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Такую же информацию может сообщить якобы представитель правоохранительных органов», — рассказывает руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Человек, с «родственником» которого произошли злоключения, находясь в шоковом состоянии, верит на слово телефонным мошенникам, отдаёт все свои сбережения и берёт кредит в банке.