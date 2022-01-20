Космонавты и полицейские рассказали, как предостеречься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В Свердловской области с начала года зафиксирован резкий всплеск мошеннических операций в отношении граждан пожилого возраста. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров с борта МКС записали видеоролик о том, как оградить себя от телефонных мошенников.
Они рекомендуют положить трубку и перезвонить тому самому родственнику на его личный номер. Также ни в коем случае нельзя называть данные вашей карты, секретный код или пароль. Кроме того, не стоит вводить свои персональные данные на подозрительных сайтах. С начала января 2022 года жертвами мошенников стали более 50 человек, в основном женщины. Очень часто злоумышленники звонят на домашний телефон и представляются близким родственником, который попал в беду.
«Злоумышленники владеют информацией о семье, они осведомлены о том, кто конкретно есть из близких у потенциальной потерпевшей. Давят на самое больное. Звонивший жалостливым голосом сообщает, что попал в серьёзное ДТП, находится в больнице, пострадали люди. Чтобы их родственники не писали заявление в полицию и не оказаться за решёткой, необходимо срочно дать определённую сумму денег — от 500 тысяч рублей до полутора миллионов. Такую же информацию может сообщить якобы представитель правоохранительных органов», — рассказывает руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Человек, с «родственником» которого произошли злоключения, находясь в шоковом состоянии, верит на слово телефонным мошенникам, отдаёт все свои сбережения и берёт кредит в банке.
«Жулики, очевидно на ворованные деньги, хорошо отдохнули где-нибудь на Мальдивах в длительные новогодние праздники. Ресурсы у них поубавились, теперь они вновь с азартом взялись за старое. Необходимо предупредить в очередной раз своих мам, пап, бабушек и дедушек, чтобы не поддавались на такие или похожие провокации и не общались с сомнительными лицами. Также прошу внимательно послушать советы, как не стать жертвой различного рода мошенников, от настоящих российских космонавтов. Это важно, так как только за прошлый год доверчивые свердловчане “пожертвовали” на сладкую жизнь аферистов более 1 млрд 200 тысяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок», — резюмировал полковник Горелых.