Космонавт Елена Серова разглядела с борта МКС, как Украина обстреливает Донбасс

Во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи космонавтка и член российской делегации в ОБСЕ Елена Серова заявила, что стала свидетелем того, как Украина вела обстрелы Донбасса. Во время этих событий Серова находилась на борту МКС.

«С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины», — цитирует «Дождь» заявление космонавтки.

Также по её словам, во время экспедиции в сентябре 2014 года она вместе с другими членами экипажа видела вспышки на востоке Украины.

По словам Серовой, официальному Киеву «неинтересна безопасность собственного народа, им нужен конфликт», а обвинения против Москвы звучат для того, чтобы скрыть «собственные военные преступления».