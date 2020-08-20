Координационный совет оппозиции Беларуси заявил о готовности к контактам с Россией

Координационный совет оппозиции Беларуси готов к контактам с Россией, сообщил РИА Новости член президиума совета, бывший министр культуры Павел Латушко.

Ранее экс-министр сказал, что трансфер власти в Беларуси должен решаться внутри самой страны.

«Абсолютно [готовы к контактам с Россией]. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме видение ситуации», — заявил Латушко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По данным ЦИК страны, победу одержал Александр Лукашенко, оппозиция страны не признала итоги выборов и сформировала координационный совет для трансфера власти. Лукашенко расценивал предложения совета как попытку захвата власти, а сам совет называл «чёрной сотней».