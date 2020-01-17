Конструктор сайтов Tilda заблокировал портал о политических протестах

Конструктор сайтов Tilda Publishing начал блокировать проекты с «политически направленной информацией» и «разоблачающим» контентом. Информацию об этом разместили в своём телеграм-канале создатели страницы в поддержку фигурантов «ростовского дела», которых приговорили почти к семи годам колонии строгого режима за попытку организовать массовые беспорядки. Ростовские активисты создали страницу rostovcase.ru с помощью платформы Tilda.

Представители Tilda объяснили, что заблокировали сайт, так как активисты разместили политически направленную информацию, которая имеет «разоблачающий, оскорбляющий, скандальный и иной подобный характер», тогда как платформа предназначена для бизнес-проектов. Через полтора часа страницу временно разблокировали, чтобы дать возможность авторам скачать материалы и разместить их на другой платформе.

«Мы понимаем вас и вашу позицию чисто по-человечески и хотели бы помочь. Но мы не можем ставить под угрозу сайты других наших пользователей, работая с подобным контентом, так как не имеем возможности заниматься модерированием подобных проектов», — написали в службе поддержки сервиса Tilda.

Основатели проекта «Ростовское дело» сообщили журналистам, что их не уведомили заранее о блокировке. Причиной закрытия страницы они считают распространение информации о том, что фигуранты Ян Сидоров и Вячеслав Мордасов содержатся в одиночных камерах незаконно. Активисты утверждают, что дело сфабриковали Следственный комитет и центр «Э».

В октябре 2019 года суд приговорил 19-летнего Яна Сидорова к 6,5 годам колонии строгого режима, а 23-летнего Владислава Мордасова — к 6 годам и 7 месяцам за попытку организовать «массовые беспорядки» на акции 5 ноября 2017 года, где требовали отставки областного правительства. Их задержали незадолго до пикета.

О блокировке страницы на платформе Tilda также сообщила активистка из столицы Ольга Мисик. По её словам, был заблокирован проект для студенческой курсовой работы, в котором содержалась информация о «московском деле».