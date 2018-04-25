Конституционный суд разрешил признавать сбежавших водителей пьяными без освидетельствования

Конституционный суд России признал неконституционной норму Уголовного кодекса, которая на практике ставила в более выгодное положение пьяных водителей, сбежавших после ДТП и избежавших таким образом медицинского освидетельствования, со ссылкой на пресс-службу КС пишет «Коммерсантъ».

Согласно примечанию 2 статьи 264 УК РФ, суды до сих пор могли установить факт опьянения водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в его организме либо на основании зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования. Конституционный суд постановил, что норма не предусматривает возможности признания сбежавшего с места ДТП водителя находящимся в состоянии опьянения.

Суд обязал парламент в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. До внесения изменений будет действовать старый порядок признания водителя пьяным.

Поводом к рассмотрению дела послужил запрос президиума Ивановского областного суда, в кассационном производстве которого находится уголовное дело в отношении Сергея Журавлёва. Он был признан виновным в ДТП, в результате которого погибли два его пассажира. После аварии Сергей Журавлев скрылся, но через год явился в полицию сам. В суде он заявил, что разрешённой скорости не превышал и за рулём был трезв. Показания Журавлёва противоречили показаниям свидетелей и потерпевших, видеозаписям и другим уликам. Районный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Приговор суда был обжалован, Верховный суд РФ посчитал, что доводы о неправомерном признании Сергея Журавлева в совершении ДТП в нетрезвом виде заслуживают внимания, так как медицинского освидетельствования он не проходил.