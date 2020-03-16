Конституционный суд одобрил поправки в основной закон страны

Конституционный суд (КС) России 16 марта вынес заключение, что законопроект о поправках к Конституции соответствует статьям 1, 2 и 9 основного закона. Заключение суда было опубликовано на официальном сайте КС.

«Конституционный суд Российской Федерации пришел к заключению: порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации… не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — сообщается в документе.