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10 Мар 2017 16:33 | Метки: Новости

Конституционный суд России разрешил требовать с виновников ДТП разницу по ОСАГО

Конституционный суд РФ признал законными нормы о порядке расчёта страховых выплат за ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля. Как сообщается на сайте суда, сегодня, 10 марта, КС РФ счёл возможным возмещение разницы между суммой страховой выплаты и ущербом с виновника ДТП. Поводом к такому решению послужило обращение четырёх жителей Краснодарского края, требовавших признать неконституционными сразу несколько норм Гражданского кодекса.

Как следует из материалов дела, автолюбители попали в ДТП и получили со страховых компаний выплаты на ремонт автомобилей с учётом износа деталей. В суде граждане пытались дополнительно взыскать с виновников аварий суммы, составляющие разницу между реальным ущербом и рассчитанным с учётом износа и без учета износа деталей.

«Закон об обязательном страховании гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств является специальным нормативным правовым актом и регулирует исключительно эту сферу правоотношений. Являясь дополнительной мерой защиты прав потерпевшего, этот закон не исключает распространение действия общих норм Гражданского кодекса РФ об обязательствах из причинения вреда на отношения между потерпевшим и лицом, причинившим вред. Поэтому при недостаточности страховой выплаты на покрытие ущерба потерпевший вправе рассчитывать на восполнение образовавшейся разницы за счёт виновного лица путём предъявления к нему соответствующего требования», – говорится в решении Конституционного суда.

КС поясняет, что суды при этом могут уменьшать суммы ущерба, если в процессе ремонта использовались новые детали, узлы и агрегаты, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной замене, а также если виновник ДТП изыщет более разумный способ исправления повреждений имущества.

Агентство новостей «Между строк»

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