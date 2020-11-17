Конституционные суды во всех регионах России упразднят к 2023 году

Конституционные суды субъектов Российской Федерации планируется упразднить до 1 января 2023 года. Об этом говорится в поправках к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей, одобренному комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в нижнюю палату законопроекты, которые позволяют досрочно прекращать полномочия судьи в случае утраты им российского гражданства или совершения порочащего честь поступка. Профильный комитет Госдумы подготовил ряд поправок к проектам и рекомендовал палате одобрить инициативы во втором чтении. Их рассмотрят на заседании 18 ноября.

Согласно одной из поправок, авторами которой стали уральский депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, до 1 января 2023 года конституционные суды в регионах Российской Федерации упраздняются.

«Со дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации к производству до дня вступления в силу настоящего федерального конституционного закона, должно быть завершено, и решения по ним должны быть приняты до дня, с которого в соответствии с законами субъектов Российской Федерации конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются, но не позднее 1 января 2023 года», — говорится в таблице поправок.

Со дня вступления закона в силу в такие суды не будут назначать новых судей. При этом бывшим судьям сохранят все социальные гарантии. Также согласно поправке, регионы получат право создавать конституционные советы, действующие при законодательных органах в данных субъектах.

Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о Конституционном суде России, который стал развитием внесённых в Конституцию поправок. Закон предусматривает, что Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Также Конституционный суд может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, при этом принимать решения КС правомочен при участии в заседании не менее шести судей.