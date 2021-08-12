Константин Захаров попал в топ-3 кандидатов в Госдуму от Свердловской области по размеру избирательного счёта

Свердловский избирком раскрыл, сколько денег для агитации есть у кандидатов в депутаты Государственной думы, которых будут выбирать 19 сентября, пишет E1.ru.

Самым «обеспеченным» оказался чемпион мира по биатлону и действующий депутат Антон Шипулин — на его предвыборном счёте оказалось 24 миллиона рублей. При этом он отчитался о тратах всего в 1 миллион 700 тысяч, которые ушли на изготовление «печатных и иных агитационных материалов». Шипулину выделили средства сразу из трёх структур, связанных с «Единой Россией»: из Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития, Оренбургского ФПРСР и МФ регионального развития.

Почти в два раза меньше денег у ближайшего «преследователя» Шипулина Максима Иванова — 13 миллионов рублей. Источники средств — Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, а также Оренбургский ФПРСР.

На третьем месте — бывший вице-мэр Нижнего Тагила Константин Захаров и его 11,5 миллиона. У Захарова другие спонсоры: екатеринбургская компания «АСК-Инвест» и «ПК "ВЕГА"».

В топ-5 вошёл ещё один известный в прошлом биатлонист — двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Как депутат он известен лишь тем, что в седьмом созыве оказался самым безынициативным в сравнении с коллегами: за пять лет он стал соавтором всего лишь трёх законопроектов. Деньги на саморекламу ему выделил Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Интересно, что у главного оппонента Сергея Чепикова по Берёзовскому округу эсера Дмитрия Ионина на избирательном счёте лежит лишь миллион рублей.

На пятом месте — сын основателя сети «Кировский» Игоря Ковпака, Лев, — он располагает суммой почти в 8 миллионов рублей. Он же наиболее активно тратит — израсходовал на агитацию уже почти 6,5 миллиона. Источники финансирования кампании политика не указаны. В июле стало известно, что суд наложил арест на имущество семьи предпринимателя на сумму в миллиард рублей, но Ковпак успешно оспорил это решение.

Все самые богатые кандидаты представляют «Единую Россию». Максимально допустимый размер избирательного фонда составляет 40 миллионов, но пока никто из кандидатов не приблизился к этому пределу. Выборы в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области пройдут с 17 по 19 сентября.