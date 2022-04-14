Конкурсанты со всей страны и народный артист Олег Погудин выступят в Нижнем Тагиле на бардовском фестивале 

13 и 14 мая в Нижнем Тагиле пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья» (12+), посвящённый творчеству Булата Окуджавы. На него съедутся более 40 конкурсантов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Челябинска, Озёрска, Кургана, Иркутской области. Хедлайнером вновь станет народный артист России Олег Погудин, уже выступавший на тагильском фестивале в 2018 году.

Виртуальный отборочный тур конкурса прошёл в марте. В нём приняли участие 25 коллективов и 53 исполнителя. Жюри, которое возглавляет уральский композитор Александр Пантыкин, выбрало финалистов в четырёх номинациях. Впервые в этом году отдельно выделена «Женская тема в репертуаре Окуджавы», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.

Конкурсное прослушивание в санатории «Ключики» назначено на 13 мая. Здесь певец и композитор Андрей Крамаренко проведёт мастер-класс для участников фестиваля. В субботу, 14 мая, в Нижнетагильском драматическом театре состоится Гала-концерт победителей и церемония награждения.

«Участники будут петь, читать стихи, вспоминать, удивлять и восхищать зрителя. Подарком всем участникам и гостям фестиваля станет выступление народного артиста России Олега Погудина с новой творческой программой “Песни Булата Окуджавы”. Билеты можно будет приобрести в кассе библиотеки», — рассказывают организаторы фестиваля.

Учредителями и организаторами фестиваля-конкурса памяти Булата Окуджавы выступают Министерство культуры Свердловской области, управление культуры администрации Нижнего Тагила и Центральная городская библиотека.

В разные годы почётными гостями бардовского фестиваля становились народные артисты РФ Елена Камбурова и Олег Погудин, актёры Дмитрий Харатьян, Евгений Дятлов и Вениамин Смехов.

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