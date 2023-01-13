Конкурс на PR мэрии Нижнего Тагила выиграл TagilCity.ru

Освещать деятельность мэрии Нижнего Тагила в 2023 году вновь будет Tagilcity.ru. Тендер на PR органов местного самоуправления был объявлен в конце декабря МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Первоначальная стоимость контракта составляла 3,02 млн рублей. Единственным участником и победителем конкурса стало ООО «НьюсМедиа», которое занимается размещением рекламных материалов на портале TagilCity.ru. Компания снизила цену своих услуг до 2,4 млн рублей. За эти деньги TagilCity.ru должен в течение года разместить на своём сайте 252 хвалебных материала о работе тагильских чиновников и мэра Владислава Пинаева.

Отметим, что тагильское СМИ уже в третий раз выигрывает аналогичный конкурс. В 2020 и 2022 годах компания также оказалась единственным участником закупки.