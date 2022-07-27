Конкурс на изготовление юбилейной сувенирной продукции к 300-летию Нижнего Тагила выиграла компания из Воронежа, снизившая цену почти в 2 раза

Конкурс на изготовление сувенирной продукции к юбилею Нижнего Тагила выиграла компания из Воронежа, которая снизила первоначальную стоимость работ практически в два раза. Теперь вместо 816 тысяч муниципалитет заплатит 490 тысяч рублей. Всего в торгах участвовало 20 компаний.

Победитель аукциона ООО «ЦМИК» должно в течение пяти дней после подписания контракта изготовить 500 футболок, бейсболок, термокружек и шопперов с юбилейным логотипом Нижнего Тагила. Компания существует на рынке три года и занимается рекламной деятельностью.

Согласно контракту, изделия должны быть выдержаны в единой цветовой гамме — зелёном и белом цветах. На все изделия при помощи шелкографии нанесут юбилейный логотип. На всю продукцию производитель должен предоставить гарантию 12 месяцев.

Напомним, в июле уже вышли открытки к 300-летию Нижнего Тагила. На почтовой карточке изображены Театральная площадь, Нижнетагильский драматический театр и памятник изобретателям Черепановым. Также в марте были выпущены почтовые конверты в честь 300-летия основателя лакового промысла на Урале и родоначальника знаменитой династии тагильских художников Андрея Худоярова.