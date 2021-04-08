Конкурс «Молодая семья — 2021» будет посвящён 300-летию Нижнего Тагила

Городской конкурс «Молодая семья» в 2021 году пройдёт уже в 19-й раз и будет посвящён 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. Приём заявок на кастинг продлится с 20 апреля по 3 июня.

В конкурсе могут участвовать семейные пары, постоянно проживающие на территории муниципалитета и имеющие детей. Возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет. Заявки на участие можно присылать до 3 июня на электронную почту molodaysemy@yandex.ru. 5 июня в Городском дворце молодёжи пройдёт отборочный тур. Жюри будет оценивать визитную карточку семьи в любом жанре: хореография, вокал, поэзия, пантомима.

В финал попадут шесть семей, которые поборются за победу в семи этапах. Участникам предстоит выполнить задания краеведческого квеста, продемонстрировать свои навыки в кулинарном и туристическом состязании, представить проект благоустройства своего двора, пройти квиз по истории Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба мэрии.

«Заключительные два этапа состоятся в рамках гала-концерта. Самый увлекательный и эмоциональный из них — творческий конкурс. В этом году мы предлагаем конкурсантам спеть гимн семьи. В подготовке номеров командам помогут педагоги Городского дворца молодёжи», — рассказала заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Анна Афонасьева.

Семья года получит сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение туристической путёвки. Другим финалистам подарят сертификаты на покупку бытовой техники и призы от партнёров конкурса.