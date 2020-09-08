Конкурс «Лидеры России» выиграл сотрудник полпредства в УрФО

Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий стал одним из победителей конкурса «Лидеры России», пишет Znak.com.

Фотографию кубка, который вручается победителям конкурса управленцев, он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. Как и другие суперфиналисты конкурса, Гурарий получит образовательный грант на 1 млн рублей, на который сможет повысить квалификацию. Кроме того, в течение года его будет консультировать наставник, который будет либо топ-менеджером крупной компании, либо чиновником высокого уровня.

Евгений Гурарий работает в полпредстве с начала 2019 года, до этого он был заместителем руководителя администрации губернатора Свердловской области, после того как в Свердловской области был упразднен пост председателя правительства. До 2016 года работал советником председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера. В структуре администрации губернатора Гурарий курировал, в частности, проектные офисы.