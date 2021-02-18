Конкурс для начинающих писателей «Уральский книгоход» объявил о приёме заявок 

Литературный конкурс «Уральский книгоход», который проводит Инновационный культурный центр Первоуральска, объявил о приёме заявок. Участвовать в творческом соревновании могут все, кто пишет стихи или прозу, независимо от возраста и места проживания.

Конкурс проходит в нескольких номинациях: детская проза и поэзия, художественная проза, поэзия, документальная проза, летопись родного края. Жюри будет оценивать эмоциональное воздействие произведения, его художественную ценность и глубину авторского замысла.

Заявку на участие можно заполнить здесь и подать её до 15 сентября 2021 года. Итоги «Уральского книгохода» будут подведены в декабре 2021 года, сообщают организаторы.

Начинающим литераторам конкурс «Уральский книгоход» даёт возможность получить оценку экспертов и найти своего читателя, ведь произведения победителей традиционно печатаются в альманахах, которые издаёт мини-типография Инновационного культурного центра.

В 2020 году ежегодное творческое состязание для поэтов и писателей расширило свою географию. На конкурс поступило 217 заявок из Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана, Украины и 67 регионов России.