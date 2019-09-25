Конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в Twitter о решении начать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

«Палата представителей начинает официальное расследование в рамках процедуры импичмента. Я даю указание нашим шести комитетам приступить к проведению собственных расследований», — написала Пелоси.

Она пояснила, что Палата представителей рассмотрит вопрос, обращался ли Трамп за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена — вероятного кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. По её мнению, действия, предпринятые президентом, серьёзно нарушают Конституцию. Она добавила, что никто не находится выше закона.

В свою очередь Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм».

«Такой важный день в ООН, такая большая работа и такой большой успех. И демократы намеренно решили испортить и дискредитировать это с помощью новостей об охоте на ведьм. Это так плохо для нашей страны. Они даже не видели расшифровку разговора [с президентом Украины Владимиром Зеленским]», — написал Трамп.

В ходе процедуры импичмента Палата представителей должна проголосовать по обвинениям в отношении президента. После этого их должны одобрить две трети членов Сената. Большинство в Сенате у Республиканской партии.

Ранее Трамп одобрил публикацию полной версии его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который произошёл в июле 2019 года. По данным СМИ, во время беседы президент США просил украинского лидера провести расследование в отношении сына Джо Байдена Хантера, связанного с украинской газовой компанией Burisma Holdings, и его возможных коррупционных связях — в частности, Хантер Байден занимал пост в совете директоров Burisma, когда президентом США был Барак Обама. CNN сообщал, что Трамп просил приостановить военную помощь Украине за неделю до телефонного разговора с Зеленским. Он связывал оказание помощи Украине с расследование в отношении Байдена.