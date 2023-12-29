Кондитерская фирма «Фабрика вкуса» из Берёзовского успешно преодолевает санкции и выходит на зарубежные рынки

Сегодня в условиях санкционного давления в России особую актуальность приобретает развитие собственного производства и замещение на внутреннем рынке импортных товаров и технологий отечественными. Между тем в стране есть немало компаний, которые успешно работают не первый год и выпускают качественный продукт не только для внутренних нужд, но и на экспорт. Одним из таких предприятий является ООО «Фабрика вкуса», расположенное в городе Берёзовский Свердловской области и производящее таблетированные подсластители и сладости без содержания сахара. Компания существует с 2002 года и является поставщиком диетической и диабетической продукции в России и странах СНГ. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы побывали на «Фабрике вкуса» и поговорили с заместителем генерального директора по качеству и стандартизации Анной Семухиной о том, как санкции повлияли на производство, и о перспективах освоения российского и зарубежного рынков.

Продукция, которую производит предприятие в Берёзовском, весьма разнообразна, однако основным продуктом являются подсластители в таблетированной форме. Ежемесячно «Фабрика вкуса» выпускает до 15 тонн готовых подсластителей, а также карамель (на основе подсластителей или натуральных экстрактов) — 3–4 тонны, заменители сливок — 2–3 тонны и концентрат цикория (заменитель кофе на основе корня цикория).

«Наша продукция реализуется практически во всех магазинах Екатеринбурга и Свердловской области. Это касается как крупных торговых сетей, таких как “Пятёрочка”, “Магнит” и “Монетка”, так и более мелких. Основным экспортным потребителем является Азербайджан, который по 4-5 раз в год закупает крупные партии продукции. Кроме этого, продукция “Фабрики вкуса” представлена в Киргизии, Казахстане и Белоруссии. Сейчас активно ведём переговоры со странами Африки и Ближнего Востока. Мы находимся на стадии отправки образцов и надеемся, что в следующем году уже начнём поставки», — рассказывает Анна Семухина.

«Фабрика вкуса» производит сладости не только под собственной торговой маркой. Многие сетевые магазины закупают продукцию здесь, но используют оригинальную упаковку и собственный бренд. Фасовка происходит прямо на предприятии в отдельном цехе, откуда уже в готовом виде поступает в магазины. С недавнего времени в фасовочном цехе «Фабрики вкуса» появилось новое оборудование. Теперь процесс почти полностью автоматизирован, что позволило увеличить объёмы выпускаемой продукции и существенно снизить нагрузку на персонал.

В последнее время всё большую актуальность приобретает сотрудничество с продавцами на маркетплейсах.

«У нас есть ряд партнёров, торгующих нашей продукцией на маркетплейсах. Это актуальная область продаж, которая только набирает обороты, и мы на неё возлагаем большие надежды, поэтому в последнее время работаем круглосуточно», — отмечает Анна.

По её словам, «Фабрика вкуса» сегодня занимает заметную долю российского рынка. Важным преимуществом является широкий ассортимент, ведь зачастую предприятия пищеконцентратной промышленности производят какой-то один тип продукции. Компания активно ведёт работу над обновлением и расширением ассортимента. Многие новинки «Фабрики вкуса» появляются исходя из прямого запроса потребителя. Например, так произошло с соевым заменителем сливок, который стали выпускать после общения с клиентами из Белоруссии. Другим ярким примером является сотрудничество с аптечными сетями.

«Наши подсластители активно покупают и аптеки. Сейчас мы сотрудничаем как минимум с пятью федеральными аптечными сетями. Аптеки заинтересованы в каком-то функциональном продукте, поэтому мы начали варить карамель с натуральными экстрактами прополиса, эвкалипта, чёрной смородины, шалфея, брусники и чабреца. Сегодня это направление активно развивается, и мы тоже возлагаем на него надежды», — говорит Анна.

До недавнего времени часть сырья для нужд производства поставлялась из стран ЕС. В частности, это касалось такого подсластителя, как изомальт. Теперь в качестве основного поставщика выступает Китай, где, помимо изомальта, компания приобретает цикламат, сахарин, винную, яблочную и янтарную кислоту. Гидрокарбонат натрия (пищевую соду) «Фабрика вкуса» закупает у отечественных производителей. После смены поставщиков итоговый продукт никак не изменился, уверяют специалисты завода.

Сотрудничество с Китаем не заканчивается на сырье. Недавно «Фабрика вкуса» приобрела новое оборудование для изготовления гранулированной массы.

«Это не первый наш опыт сотрудничества с китайскими коллегами. Мы давно работаем с одним профильным заводом, который производит оборудование для кондитерских фабрик. Летом у нас прошли пуско-наладочные работы нового оборудования. К нам приезжал специалист из Китая и демонстрировал, как нужно работать на этом оборудовании», — делится Анна Семухина.

Она отмечает, что большим подспорьем для предприятия, в том числе в приобретении оборудования, являются инструменты поддержки от Свердловского фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Кроме того, фонд оказывает содействие в сфере логистики. Благодаря сотрудничеству с СОФПП компании удаётся компенсировать часть своих транспортных расходов. В частности, на «Фабрике вкуса» надеются, что после заключения контрактов со странами Африки фонд поможет покрыть часть затрат на транспортировку продукции.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».