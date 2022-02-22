Концерты и мастер-классы. Как Нижний Тагил будет отмечать День защитника Отечества

В Нижнем Тагиле в честь Дня защитника Отечества проведут концерты, мастер-классы и другие мероприятия. Главная праздничная площадка развернётся в музее изобразительных искусств. Свою программу подготовили и городские кафе.

В Нижнетагильской филармонии 22 февраля в 18:30, в преддверии праздника, пройдёт «Концерт для настоящих мужчин» (12+). Эстрадно-духовой оркестр «Тагил бэнд» исполнит песни из репертуара звёзд отечественной эстрады («Дива», «Это здорово», «Хуторянка», «Аэропорты», «Мадонна», «Золотая лестница», «Вернисаж», «Всё для тебя»).

В этот же день в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а) состоится праздничный концерт для всех желающих (18+). Тагильчанин Роман Тетенов сыграет мелодии на саксофоне, вокалисты Александра Сащенко и Дмитрий Перов исполнят знакомые многим каверы.

А в сам День защитника Отечества, 23 февраля, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств проведут несколько мероприятий. В 12:00 начнётся мастер-класс по созданию объёмной открытки с изображением самолёта (0+). В 13:00 пройдёт ещё один мастер-класс под названием «Открытка для самых сильных» (0+). Гвоздём программы станет концерт группы «Адидас» (12+) в 15:30, на котором гости услышат песни 1960–1970-х годов, посвящённые образу мужчины и защитнику Отечества.

А в 19:00 в «ГагаринClub» выступит тагильская группа «Третья цифра» (16+). Весёлые парни задорно споют в жанре кантри и рока песни про женщин, самогон и не только. Гостей ждёт зажигательный и одновременно уютный вечер.