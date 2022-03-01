Концерт молодого пианиста-интеллектуала откроет в Нижнетагильской филармонии фестиваль «Мой Бах»

Второй сезон подряд Нижнетагильская филармония проводит фестиваль «Мой Бах» (12+). В этом году его открытие запланировано на 15 марта. В этот день в филармонии пройдёт сольный концерт пианиста Никиты Мндоянца из Москвы.

«В марте, когда весь музыкальный мир празднует день рождения великого композитора, индустриальную столицу Урала посетят известный солист из Москвы, камерный оркестр из Екатеринбурга и виртуозный столичный ансамбль», — рассказывают организаторы фестиваля.

Первым на сцене филармонии выступит музыкант, которые ранее имел славу «чудо-ребёнка». Свой первый сольный концерт Никита Мндоянц сыграл в 9 лет в зале Академии им. Я. Сибелиуса в Хельсинки. Однако карьерой пианиста молодой человек не ограничился и в 23 года лет стал членом Союза композиторов России. Сейчас музыкант гастролирует в странах Европы, Азии, США, играет с ведущими оркестрами мира и сотрудничает с известными дирижёрами.

Для тагильского зрителя Никита Мндоянц представит программу, где музыка Баха будет сочетаться с творениями его коллег по эпохе, а также прелюдиями и фугами советского композитора Всеволода Задерацкого, который предвосхитил современную моду на барокко. Концерт пройдёт в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» Минкультуры России.

Фестиваль «Мой Бах» продлится в филармонии до конца марта. Одна из его целей, по словам организаторов, — познакомить широкий круг слушателей с творчеством великого композитора, его предшественников и последователей. Иоганн Себастьян Бах предстанет и как гений органной музыки, и как главный музыкальный герой эпохи барокко, и как тонкий знаток оркестра, и как великий шутник, и как автор саундтреков. Концепция фестиваля предполагает, что у каждого — «свой Бах».

Кроме того, филармония впервые организовала конкурс видеороликов «Мой Бах» (6+), где участникам предлагают создать небольшое видео продолжительностью до 1 минуты. В ролике нужно рассказать о том, какое значение имеет для вас музыка Баха. В течение всего фестиваля видеоработы будут публиковаться в группе филармонии во «ВКонтакте». Автор видео, которое наберёт больше всего отметок «нравится», станет победителем конкурса и получит денежный приз в размере 5 тысяч рублей. Остальным конкурсантам вручат подарочные сертификаты для приобретения билетов на филармонические концерты. Работы принимают до 9 марта 2022 года.