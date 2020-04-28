Компанию Ксении Собчак включили в число системообразующих по просьбе её матери сенатора Людмилы Нарусовой

Компанию «Монерон» по добыче крабов на Дальнем Востоке, в которой Ксения Собчак приобрела долю, включили в список системообразующих предприятий по просьбе матери телеведущей члена Совета Федерации от правительства Тувы Людмилы Нарусовой, пишут «Ведомости».

По информации издания, Нарусова лично попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики о включении 18 сахалинских рыбодобывающих компаний в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья. В первоначальном варианте перечня было всего три компании, но затем множество игроков отрасли обратились с просьбой о включении в Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Ксения Собчак заявила, что не знала о письме матери, и обратила внимание, что её компания не единственная, включённая в список.

В середине апреля президент России Владимир Путин заявил, что системообразующим компаниям будут предоставлены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Замдиректора одной из вошедших в список компаний УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что включение в список не означает немедленного получения поддержки, а помощь будет оказана в случае возникновения трудностей.

Ранее стало известно, что телеведущая Ксения Собчак приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке, который ранее был связан с предпринимателем Олегом Каном. В интервью РБК Собчак заявляла, что группа компаний «Монерон» была признана государством системообразующей.