Компанию агентства «Россия сегодня» объявили иностранным агентом в США

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC зарегистрироваться в качестве иностранного агента, работающего в интересах России, пишет РИА Новости. Отмечается, что в этой компании работают американские журналисты, которые готовят материалы для агентства и радио Sputnik.

По мнению Минюста США, из России компания RIA Global контролируется международным информационным агентством «Россия сегодня», оно же указано как иностранный куратор компании Reston, которая транслирует сигнал Sputnik в США. На сайте самого Минюста данных о регистрации RIA Global пока нет.

«Обязательство RIA Global зарегистрироваться является результатом её политической деятельности в Соединённых Штатах в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня", также известного как МИА "Россия сегодня"», — отмечается в уведомлении.

Ранее в США поставили на учёт как иностранного агента российский государственный телеканал RT, при этом в своих отчётах канал отказался указывать источник своего финансирования. Россия в ответ на регистрацию RT приняла собственный закон об иностранных агентах, ими уже признаны несколько СМИ, связанных с «Голосом Америки» и «Радио Свобода».