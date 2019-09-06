Компания РПЦ получила лицензию на производство вина рядом с «резиденцией патриарха»

Компания «Мезыбь», принадлежащая структурам РПЦ, получила лицензию на производство и продажу вина, пишет «Русская служба Би-би-си».

Фирма, зарегистрированная в 2015 году в селе Дивноморское Краснодарского края, принадлежит финансово-хозяйственному управлению Московского патриархата (66,77%) и художественно-производственному предприятию «Софрино», которое производит церковную утварь (33,33%). Лицензии, которые получила «Мезыбь», предполагают выпуск обычного и игристого вина, при этом у компании нет лицензии на производство ликёрного вина, необходимой для производства кагора (этот сорт креплёного вина используется в богослужении).

Виноградники РПЦ расположены в селе Дивноморское Краснодарского края, там же находится и Синодальный духовно-административный и культурный центр Русской православной церкви на юге России, который СМИ называли «резиденцией патриарха». Компании «Мезыбь» принадлежит 70 га сельскохозяйственных земель в этом районе.

Пресс-секретарь патриарха Александр Волков заявил, что «это пока закрытый коммерческий проект», и не смог сообщить, какое именно вино будет выпускать винодельня в Дивноморске.

«Не думаю, что это будет масс-маркет. Вероятно, это будет достаточно эксклюзивное вино — как, скажем, есть у католиков папские вина, которые сложно купить», — заявил Волков.

По мнению экспертов, вино «Мезыби» может появиться в продаже не раньше 2020 года.