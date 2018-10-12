Компания Ротенберга отказалась от сурьмяного завода под Асбестом

«Национальная сурьмяная компания» не будет строить свой завод по переработке сурьмяного концентрата в Асбесте, сообщил Znak.com гендиректор компании Александр Савин.

По его словам, инвестор нашёл новую площадку под строительство, уже за пределами Свердловской области.

С 2016 года НСК планировала строить свой завод в Асбесте, на площадке бывшего Асбестовского завода металлоконструкций. Площадка позволяла им разместить завод, однако местная дума изменила градостроительные правила, помешав строить производство такого класса опасности, какой требовался НСК. Компания попыталась оспорить это решение, но проиграла все инстанции вплоть до Верховного суда.

До этого три года компания пыталась построить завод в Дегтярске, но и там из-за общественного протеста и проблем с земельным участком от проекта пришлось отказаться.

Ранее в компании не исключали, что попросят изменить санитарную зону площадки через обращение в Роспотребнадзор, что позволял им сделать федеральный закон. Однако, по словам Савина, от планов отказались. Где именно будет перерабатываться сурьмяной концентрат, он не уточнил.

«Ничего и никуда мы не подавали. Мы уже завод вовсю строим в другой области», — прокомментировал он.

В разное время проект по строительству сурьмяного завода считался приоритетным для Свердловской области и для Федерации в целом; на тот момент соинвестором проекта был бизнесмен Игорь Ротенберг. Также он входил в заявку на создание территории опережающего развития в Асбесте. Позже из-за многочисленных скандалов и судов проект утратил статус приоритетного, а Ротенберг продал свою долю партнёрам по бизнесу — компании, добывающей сурьму в Якутии.