Компания «РеалМИ» открыла новое направление по продаже и поставке спецтехники из Китая

2022 год — это время испытаний для многих компаний из-за санкционного давления западных стран и ухода с российского рынка зарубежных партнёров. В этих условиях компания «РеалМИ» видит реальную перспективу в сотрудничестве с китайскими производителями спецтехники.

Спецтехника из Китая имеет огромный спрос, который постоянно растёт, прежде всего, благодаря её высокому качеству, безупречным эксплуатационным характеристикам и доступной цене. Объёмы производства спецтехники в Поднебесной большие, продукция в достаточном количестве есть на складах, что снимает для покупателей проблемы логистики.

Новое направление чётко укладывается в общую концепцию сотрудничества РФ с КНР, реализуемую в рамках стратегических инициатив проекта «Один пояс — один путь». А это значит, что запчасти, узлы, агрегаты и комплектующие для спецтехники будут всегда доступны, что даёт возможность отечественным эксплуатирующим предприятиям включать взаимодействие с компанией «РеалМИ» в свои перспективные планы.

Сегодня компания поставляет на российский рынок экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, дорожные катки, заливщики швов, навесное оборудование, широкий ассортимент коммунальной спецтехники известных китайских брендов. Вся техника прошла сертификацию и соответствует международным стандартам.

Ознакомиться с каталогом спецтехники из Китая и прайс-листом можно на официальном сайте компании «РеалМИ»: realmi-ural.ru.

Телефон: +7 (343) 382-46-71, +7 (922) 292-45-71.

Эл. почта: realmys@mail.ru.