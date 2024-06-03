Компания подростков скинула огромную вывеску магазина на тротуар (ВИДЕО)

В ночь на 2 июня компания подростков скинула с крыши ТЦ «Ленинский» на улице Красноармейской, 79 вывеску магазина «Монетка». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, которые руководство торговой точки предусмотрительно установило, поскольку это уже второй акт вандализма со стороны молодых хулиганов.

На видеозаписи видно, как молодые люди поднимаются на крышу по лестнице, отламывают вывеску и скидывают её вниз. Свои действия подростки снимали на мобильный телефон.

Сотрудники магазина написали заявление в полицию.

«Поступило обращение в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России "Нижнетагильское". В настоящее время по данному происшествию проводится проверка», — пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».