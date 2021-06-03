Компания из Нижнего Тагила попала в чёрный список Банка России

Микрокредитная компания из Нижнего Тагила ООО «Мобиуспех» попала в чёрный список Банка России. Как указано на официальном сайте регулятора, «Мобиуспех» попал в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке 1 февраля 2021 года. По мнению специалистов банка, у организации обнаружены «признаки нелегального кредитора».

В Екатеринбурге ЦБ РФ выявил восемь неблагонадёжных компаний. В их число вошли финансовые пирамиды, «чёрные» кредиторы и те, кто выдаёт себя за профессиональных участников рынка ценных бумаг. Всего в чёрный список Банка России вошли уже более 1,8 тысячи организаций со всей страны.