Компания из Екатеринбурга стала ключевым поставщиком Узбекистана благодаря участию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства

Уральское предприятие «Изомакс Рус» (зарегистрировано в Екатеринбурге), которое производит и поставляет на рынки России и ближнего зарубежья строительные материалы, в 2023 году стало ключевым экспортёром стройматериалов в Узбекистан. Важную роль в этом сыграла поддержка Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который помогает компании с экспортом с 2021 года.

Компания производит и поставляет на рынки России и ближнего зарубежья строительные материалы под брендами ISOMAX и BOGIRUS. В первом полугодии 2024 года на экспорт отгружено продукции на сумму более 100 млн рублей.

На сегодняшний день у «Изомакс Рус» две производственные площадки. В посёлке Логиново расположен ткацкий цех, где изготавливается основа для стеклосетки, базальтовой сетки, стеклоткани, а в посёлке Марамзино находится цех литья пластмасс по изготовлению фасадного дюбеля и анкеров, участок оклейки ПВХ углов стеклосеткой, а также финишная обработка стеклосеток и тканей. Всего на предприятии трудоустроено более 150 человек.

«По итогам первого полугодия текущего года Свердловская область стала лидером среди субъектов Российской Федерации по внедрению и применению инструментов Регионального экспортного стандарта. Сегодня большинство инструментов поддержки экспортеров реализуется через Центр поддержки экспорта СОФПП. С 2011 года он помогает предприятиям выходить на внешние рынки», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В числе мер поддержки, которую компания получала от СОФПП, — консультирование, обучение, организация участия в международных выставках (в Казахстане и Узбекистане), организация деловых встреч с представителями делегации из Узбекистана, международная сертификация системы менеджмента качества продукции, сопровождение экспортных контрактов, помощь в патентовании изобретения. В том числе благодаря этому предприятие вышло в российские лидеры по экспорту стеклосетки.

«Компания начала работать с зарубежными рынками в 2016 году и сегодня экспортирует свою продукцию — армирующие сетки, уголки, дюбели и другие товары — в Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию, Турцию и другие страны. С 2021 года предприятие активно пользуется инструментами господдержки экспорта. Благодаря Центру поддержки экспорта СОФПП в прошлом году ИЗОМАКС РУС смогли заключить более 10 контрактов с зарубежными заказчиками на сумму более 3,5 млн долларов США. Сейчас предприятие расширяет производство, чтобы увеличить объемы выпуска», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Всего с начала 2024 года услуги Центра поддержки экспорта СОФПП получили более 1275 компаний малого и среднего бизнеса области. При содействии ЦПЭ экспортные контракты с начала года заключили 53 предприятия. Объём поддержанного экспорта составил 21,56 млн долларов США.

По данным Министерства международных и внешнеэкономических связей региона, по итогам 2023 года в Свердловской области объём экспорта составил 7,8 млрд долларов. Основная часть экспорта — металлургическая продукция, также значительную часть составляют машины и оборудование. Ключевыми торговыми партнерами выступают страны СНГ и Азии. В будущем продвижение уральской продукции планируется на территории Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Северной Африки.