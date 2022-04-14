Компания ЕВРАЗ на Урале ежегодно утилизирует около 5 млн тонн побочных продуктов производства 

Предприятия ЕВРАЗа на Урале ежегодно утилизируют около 5 млн тонн производственных отходов. В них входят побочные продукты доменного, сталеплавильного, прокатного производства: шлаки, пыль, шламы, окалина и отсевы. Все мероприятия на ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК проходят безопасно для экологии, сообщают на предприятии.

Всего на Урале и в Сибири ежегодно утилизируют и передают на вторичную переработку более 34 млн тонн производственных отходов и побочной продукции. В том числе более 890 тонн крупногабаритных шин тяжёлой карьерной техники и 2450 тонн отработанных промышленных масел, которые передаются для переработки специализированным организациям.

В планах компании до 2030 года достичь 95% переработки металлургических отходов и использовать 50% отходов горного производства.

Ежегодно на комбинате утилизируется, перерабатывается и повторно используется около 88% отходов. Также ЕВРАЗ реализует новый проект, благодаря которому из отходов породы можно будет изготавливать шлакоблочные изделия, производить красный кирпич, строить и ремонтировать автодороги и засыпать овраги.

Западно-Сибирский металлургический комбинат ЕВРАЗ утилизирует и передаёт на вторичную переработку 4,6 млн тонн отходов в год. Там они образуются из-за производства кокса, извести, агломерата, чугуна, стали, проката и метизов.

Распадская угольная компания в Новокузнецке (управляет угольными активами ЕВРАЗа) утилизирует и передаёт на переработку шины, масла, аккумуляторы, шахтные светильники, шпалы, ртутные лампы и фильтры очистки топлива.