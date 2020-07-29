Компании пожаловались в Минтруд на штрафы из-за найма самозанятых

Общественная организация «Опора России», представляющая интересы малого и среднего бизнеса, обратилась к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с жалобой на правоприменительную практику при привлечении к работе самозанятых, со ссылкой на подписанную президентом организации Александром Калининым копию письма пишут «Ведомости».

В письме Калинин отметил, что с 2019 года в России появилась возможность работать с физическими лицами, зарегистрированными в качестве самозанятых, которые уплачивают налоги самостоятельно.

«Однако в процессе проверок сотрудники контролирующих органов зачастую квалифицируют подобные отношения как трудовые, со всеми вытекающими последствиями (штраф, возложение обязанности оформить отношения должным образом). В основном при оценке ситуации идёт указание на периодичность выплаты "зарплаты", в отдельных случаях — что заказчик является единственным у самозанятого гражданина», — говорится в письме.

В «Опоре России» отметили, что данные факты могут свидетельствовать о нарушении трудового законодательства, но не всегда, так как «законодательством не предусмотрены ограничение по количеству заказчиков у самозанятого лица и порядок расчёта с ним».

Именно жалоба от физического лица, а не инициатива контролирующих органов может быть причиной переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, считают в организации. В связи с этим «Опора России» просит провести совместное обсуждение данного вопроса с ФНС, Минтрудом и Рострудом.

С 1 июля режим самозанятых граждан был распространён на всю Россию. По данным Минфина, в июле число зарегистрированных самозанятых превысило 700 тысяч человек. По оценке ФНС, 50% всех самозанятых получают платежи от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.