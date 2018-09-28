Коммунисты Нижнего Тагила устроили массовые пикеты возле проходных НТМК и УВЗ

Сегодня, 28 сентября, порядка 20 человек из Нижнетагильского отделения КПРФ устроили массовые пикеты против пенсионной реформы во всех районах города. По словам лидера местных коммунистов Михаила Бояркина, мероприятие пришлось согласовать с администрацией Нижнего Тагила, поскольку объединённые общей целью пикеты закон трактует как митинг. Как сообщает ИА «Все новости», активисты были замечены у проходных НТМК и «Уралвагонзавода», на перекрёстке проспектов Ленина и Мира, у кинотеатра «Родина 3D», рынка «Феникс», на улице Ильича и на Октябрьском проспекте.



Напомним, 27 сентября Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект о повышении пенсионного возраста в России. За принятие поправок проголосовали 333 депутата, 62 высказались против. Законопроект, предложенный правительством РФ и дополненный поправками президента, предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и прежде, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

В первом чтении законопроект был принят 19 июля. «Единая Россия» поддержала реформу, все парламентские оппозиционные партии выступили против. Ко второму чтению, которое состоялось 26 сентября, президент РФ Владимир Путин внёс поправки, смягчающие пенсионную реформу.

Объявление о пенсионной реформе спровоцировало многочисленные акции протеста по всей стране и снижение рейтинга «Единой России» и лично Владимира Путина.