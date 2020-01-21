Коммунистическим партиям предложили оплачивать содержание тела Ленина в мавзолее

Тело Владимира Ленина нужно либо захоронить, либо предложить компартиям оплачивать расходы на его содержание в мавзолее, со ссылкой на данные опроса правозащитников пишет РИА Новости.

Председатель комитета «Гражданское содействие», член правления общества «Мемориал» Светлана Ганнушкина заявила, что у всех проживающих в России народов есть традиция погребения. Создание символов такого рода она назвала «издевательством над прахом человека». Её поддерживает член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Роман Романов — по его мнению, мавзолей в центре столицы не соотносится с XXI веком.

Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев считает, что тело Ленина можно оставить там, где оно находится сейчас, но расходы на его сохранение и обслуживание следует возложить на коммунистические партии.

«Были идеи на права компартии перевести, дать ей возможность на этом зарабатывать — я лично к этому отношусь в целом положительно», — отметил он.

Силантьев уточнил, что тело вождя мирового пролетариата следует «экспонировать за деньги».

Ранее писатель, военный историк Борис Юлин подсчитал, что содержание тела Ленина в мавзолее обходится в сумму порядка 17 млн рублей в год. В 2017 году в ходе соцопроса более 80% россиян заявили, что останки необходимо захоронить.