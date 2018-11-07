Коммунист Андрей Ищенко пойдёт на выборы главы Приморья самовыдвиженцем

Член КПРФ Андрей Ищенко будет участвовать в повторных выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца, со ссылкой на секретаря региональной избирательной комиссии Наталью Камаеву пишет РИА Новости. Он принял такое решение после того, как в прошедшую субботу региональное отделение партии решило не выдвигать его в качестве кандидата.

«Сегодня Ищенко подал документы на участие в выборах самовыдвиженцем», — сказала Камаева.

Напомним, второй тур губернаторских выборов в Приморье прошёл в середине сентября. Ищенко в ходе подсчёта голосов опережал своего оппонента, кандидата от «Единой России» Андрея Тарасенко. Однако после обработки последних 5% бюллетеней Тарасенко оказался впереди, а коммунисты назвали результаты выборов сфальсифицированными и устроили акции протеста. Результаты второго тура голосования в итоге были отменены.

Врио главы региона после выборов назначили Олега Кожемяко. Источники «Дождя» сообщали, что уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза и что в администрации президента изучают возможность недопуска коммуниста к выборам. Ищенко рассказывал о предложении отказаться от участия в выборах в обмен на пост вице-губернатора.