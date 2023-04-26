Коммунальщики просят включить в тарифы на воду обучение молодых специалистов

Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ) просит федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ включить в тариф затраты «Водоканалов» на целевое обучение специалистов. Таким образом, по мнению РАВВ, удастся частично решить проблему дефицита кадров в отрасли. При этом утверждается, что на рост тарифов это никак не повлияет, сообщили в паблике во «ВКонтакте» «РАВВ».

В документе своё решение РАВВ обосновала тем, что сейчас зарплаты работников, как правило, на 40–60% ниже средней по субъектам страны, а текучесть кадров на предприятиях составляет около 50%. При этом дефицит рабочего персонала на местах достигает 20%, средний возраст сотрудников составляет от 51 года до 80 лет.

«Изменить ситуацию с кадровым голодом помогла бы организация целевого обучения кадров в соответствии со ст. 56 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения просит Вас рассмотреть возможность внесения изменений в основы ценообразования», — говорится в письме.

Исходя из неутешительный статистики, РАВВ предлагает ФАС России разрешить «Водоканалам» включать затраты на подготовку новых кадров через договор целевого обучения в нормативную прибыль. Сейчас согласно статье расходов средства можно направлять только на инвестпрограммы, погашение кредитов и займов, а также на социальные нужды. Если ведомство одобрит инициативу РАВВ, то у отрасли появятся возможности финансово подготавливать новых специалистов на целевой основе.

Уточняется, что целевое обучение даст возможность за счёт работодателя пройти профессиональную подготовку с обязательным требованием дальнейшего трудоустройства и отработки не менее трёх лет на предприятии, взявшем на себя эти затраты.

Отметим, в Нижнем Тагиле сейчас доступны 44 вакансии от ООО «Водоканал-НТ». Например, технику для работы в посёлке Черноисточинск предлагают зарплату в размере от 31,5 тысячи рублей в месяц, пробоотборщику обещают от 18,5 тысячи рублей, а инспектору водопроводного хозяйства — от 38 тысяч рублей. Машинисту насосных установок III разряда готовы платить от 20,5 тысячи рублей, слесарю-ремонтнику — от 28,5 тысячи рублей в месяц. Инженер по охране окружающей среды и инженер по ГО и ЧС будут зарабатывать в компании 52 тысячи рублей.