Коммунальщики Нижнего Тагила работают во время карантина в обычном режиме

Во время карантина управляющие компании и аварийные службы Нижнего Тагила продолжают работать в обычном режиме, так как относятся к службам жизнеобеспечения. Мэрия просит жителей, у которых произошла коммунальная авария, обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. (3435) 25-78-83, которая уже переадресует обращение в соответствующую службу или УК.

Как рассказали АН «Между строк» в управляющей компании «Теплотехник-НТ», график работы не изменился, однако все сотрудники переведены на дистанционную форму работы. Аварийные заявки обслуживаются без изменений. На удалённый режим перешли также сотрудники управляющих компаний «Огни Вагонки» и «Домоуправление», добавив, что на аварийные вызовы мастера выезжают в масках и перчатках. А вот на сайте УК «Городок» сообщается, что в связи с указом президента компания приостанавливает деятельность с 30 марта по 3 апреля. В этот период принимаются и обслуживаются строго аварийные заявки.