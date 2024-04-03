Коммунальщики и садовые товарищества задолжали 58 млн рублей «Нижнетагильской Энергосбытовой компании». Некоторые неплательщики останутся без электричества

Размер дебиторской задолженности юридических лиц перед «Нижнетагильской Энергосбытовой компанией» на 2 апреля 2024 года составил 57,7 млн рублей. Основными должниками оказались исполнители коммунальных услуг и садоводческие товарищества.

Управляющие компании и ТСЖ задолжали гарантирующему поставщику более 17 млн рублей. Возглавили антирейтинг ООО УК «ПРО», ООО «Делодом НТ», ООО «Уралком» с долгом свыше 2 млн рублей от каждого предприятия.

Среди садоводческих товариществ наибольшую сумму накопили СНТ «Автомобилист-2» — 2,6 млн рублей, СТСН «Шахтостроитель» — 989 тысяч рублей, СНТ «Коллективный сад № 10 ОАО “НТМК”» и ПДК «Тихая Дача». Всего садоводческие товарищества не заплатили за электроснабжение 9,3 млн рублей.

Электричества у перечисленных садоводческих товариществ-должников в текущем месяце не будет.

При возникновении задолженности «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» направляет юридическому лицу претензию и уведомление о предстоящем ограничении. Если в установленный срок долг не погашен, электроснабжение будет отключено, а денежные средства будут взыскиваться в судебном порядке. Юридическому лицу придётся уплатить не только долг, но и пени, а также покрыть судебные издержки.

«При образовании задолженности просим не затягивать с решением проблемы. Всегда готовы в индивидуальном порядке рассмотреть варианты решения вопроса, обсудить возможность частичного погашения, чтобы не прибегать к крайним мерам — ограничению электроснабжения и взысканию через суд», — рассказали в отделе по работе с дебиторской задолженностью НТЭСК.