«Коммерсантъ»: В Воронеже сотрудников «Ростелекома» задержали по подозрению в картельном сговоре на 788 млн рублей

В Воронеже полицейские задержали семерых руководителей коммерческих организаций и двух должностных лиц ПАО «Ростелеком». Как пишет «Коммерсантъ», их подозревают в ограничении конкуренции и картельном сговоре. Ущерб, нанесённый их действиями, оценивается в 788 млн рублей.

Как рассказал источник издания, речь идёт о сговоре на торгах федерального проекта «Информационная инфраструктура» в апреле 2019 года.

Обыски по данному делу проводились в Воронежской, Белгородской, Курской, Калужской, Волгоградской областях. В МВД считают, что участниками сговора стали девять компаний из этих регионов, а также из Москвы. По версии следствия, часть предприятий отказалась от участия в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, а ещё часть сымитировала падение ценового предложения. Возбуждено уголовное дело об организации картеля с извлечением особо крупного дохода (пункт «в» части 2 статьи 178 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В пресс-службе «Ростелекома» изданию подтвердили информацию об обысках в своих офисах.