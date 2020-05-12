«Коммерсантъ»: В российских аптеках возник дефицит градусников

На фоне пандемии коронавируса в российских аптеках возник дефицит градусников, со ссылкой на участников рынка фармацевтической розницы пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что проблема в первую очередь коснулась бесконтактных термометров, которые закупают организации. На сегодняшний день потребность в градусниках в целом закрыта, однако у некоторых аптек они остались в небольшом количестве, также сократилось количество предложений от поставщиков.

По данным DSM Group, продажи термометров в аптечных сетях с января по апрель 2020 года выросли на 111,6%. Гендиректор компании Сергей Шуляк также объяснил дефицит тем, что поставки градусников в фармацевтическую розницу сейчас ограниченны, поскольку они в огромных количествах необходимы больницам. Интернет-ретейлеры таких проблем не испытывают, хотя компания Wildberries отметила рост продаж градусников в апреле в 13 раз. Шуляк объяснил это тем, что интернет-магазины могут продавать градусники, не имеющие регистрационных удостоверений.