«Коммерсантъ» узнал о риске появления фиктивных банкоматов перед ЧМ по футболу

В преддверии и во время проведения чемпионата мира по футболу в российских городах мошенники могут устанавливать фиктивные банкоматы, со ссылкой на правоохранительные органы пишет «Коммерсантъ».

Для установки таких устройств используются настоящие банкоматы, которые были в употреблении, но их списали. Внутри такого банкомата находится считывающее устройство, которое при попытке снять деньги выдаёт ошибку, а мошенники получают все данные карты. Вернуть похищенные средства при этом практически невозможно.

Фальшивый банкомат, по словам экспертов, может «мимикрировать» под устройства известных банков, однако на самом деле ни одному из них не принадлежит. Если такой банкомат «ни у кого не вызовет подозрений», он может простоять очень долго. Бывшие в употреблении банкоматы стоят в диапазоне от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Правоохранители отмечают, что главной целью таких устройств станут туристы — им сложнее отличить настоящий банкомат от фальшивого из-за незнания банковской структуры страны. Россияне при этом «вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве», отмечает источник «Коммерсанта».

В связи с возрастающими рисками из-за проведения ЧМ по футболу Центробанк разослал банкам соответствующие рекомендации. Опрошенные изданием банки рассказали, что уже приняли необходимые меры безопасности. Риски появления в России фиктивных банкоматов Центробанк в своих рекомендация не учёл.

Ранее в связи с этой проблемой ЦБ советовал пользоваться банкоматами, установленными в надежных местах: госучреждениях, отделениях банков, аэропортах и крупных торговых центрах. Эксперты при этом отмечают, что фальшивые банкоматы встречаются и в этих местах — в частности, их находили и блокировали в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково», а также в торговом центре «Охотный ряд». Кроме того, донести рекомендации ЦБ до большого числа людей «затруднительно», признают эксперты.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.