«Коммерсантъ»: Список единороссов на выборах в Госдуму может возглавить Путин

На выборах в Госдуму партийные списки «Единой России» может возглавить Владимир Путин, со ссылкой на источники, близкие к администрации, пишет «Коммерсантъ».

Два собеседника газеты считают, что Путин может возглавить списки партии, как он уже делал это в 2007 году. Один из них при этом отметил, что в этом случае «Единая Россия» должна выступить на выборах в Госдуму как широкая общественная коалиция, второй говорит о том, что обсуждение позиции номер один в списках партии власти пока преждевременно. Политолог Виталий Иванов отмечает, что такой сценарий повысит позиции «Единой России», но пока неизвестны планы самого Владимира Путина по участию в выборах. Политолог Екатерина Курбангалеева назвала появление Путина во главе списка маловероятным.

Источники газеты сообщили, что партия власти намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счёт победы в 180–190 одномандатных округах. Оно особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых, возможно, уже не будет участвовать Владимир Путин. Большинство в парламенте потребуется для обеспечения стабильности во время транзита власти, при этом кандидатов в партийные списки для «Единой России» должен дать и Общероссийский народный фронт, лидером которого является Путин.

«Единая Россия» также может получить больше мандатов за счёт партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%: если они суммарно получат 20% голосов, это обеспечит партии власти возможность забрать 54–56% мандатов по списку, или 121–127 депутатских кресел из 225. Конституционное большинство составляет 300 мандатов, то есть единороссам потребуется 180 мандатов по округам. Источник, близкий к администрации президента, считает достижимым и результат в 190 побед по одномандатным округам. На выборах 2016 года партия власти победила в 203 округах.