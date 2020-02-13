«Коммерсантъ» сообщил подробности служебной проверки в ФСБ из-за съёмки стрельбы на Лубянке

Спустя час после убийства жителя Подольска Евгения Манюрова, который 19 декабря открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, в ведомстве началась служебная проверка, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Причиной проверки стала съёмка происходящего на видео сотрудником ФСБ из кабинета одного из начальников отдела управления «П» службы экономической безопасности ФСБ. Подразделение занимается контрразведывательным обеспечением борьбы с коррупцией в промышленной сфере. Проверка показала, что съёмку вели с четвёртого этажа дома № 2 на Лубянке, где расположено именно это подразделение спецслужбы.

По данным издания, в кабинете начальника одного из отделов (его имя не называется) было восемь человек — они собрались в связи с Днём военной контрразведки. Один из них, как стало известно в результате проверки, снимал стрельбу на смартфон, хотя в здании ФСБ запрещено ими пользоваться.

В течение нескольких часов после стрельбы все, кто был в кабинете, и другие свидетели происшествия из числа сотрудников ФСБ писали объяснения, но кто именно вёл съёмку и передал её СМИ, выяснить не удалось.

В результате проверки несколько сотрудников получили взыскания, но после неё глава управления «П» Наиб Нагуманов назначил ещё одну, во время которой проверят показатели эффективности работы и другие факторы, а также выяснят, кто из сотрудников ФСБ носил оружие на службе, несмотря на запрет. Баллистическая экспертиза показала, что одна из шести пуль, попавших в Манюрова, была выпущена из наградного пистолета, а другая — из служебного.