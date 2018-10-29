«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных сотрудников Сбербанка

На специализированном форуме phreaker.pro была выложена база, в которой содержатся персональные данные сотрудников Сбербанка, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, в документе содержалась 421 000 записей, в которых указаны фамилия, имя, отчество сотрудников банка, а также их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты. Базу выложил неизвестный пользователь, она доступна бесплатно зарегистрированным пользователям форума.

Отмечается, что это подлинная база, данные в документе актуальны на 1 августа 2018 года. Издание сравнило адреса электронной почты некоторых непубличных менеджеров Сбербанка с собственной базой данных. Кроме того, один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка, подтвердили газете подлинность документа. В пресс-службе Сбербанка сказали, что им известно о публикации: эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несёт угрозы раскрытия их персональных данных».

О проблеме знает президент Сбербанка Герман Греф, сказал источник «Коммерсанта» в банке. По его словам, Греф уже выразил своё недовольство. Источники газеты утверждают, что, скорее всего, этот документ опубликовал кто-то из сотрудников Сбербанка — действующий или бывший.