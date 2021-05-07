«Коммерсантъ» сообщил об участии в выборах в Госдуму людей, близких к администрации президента

В осенних выборах в Госдуму будут участвовать политические эксперты и общественные деятели, сотрудничающие с администрацией президента, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, близкие к администрации президента люди намерены выдвигаться в Госдуму от разных парламентских партий, но большинство из них рассчитывают на поддержку «Единой России». Источники рассказали, что у администрации президента есть квота на проведение по партспискам нужных ей людей. Власти ожидают, что эти люди не будут играть какую-то значимую роль в Госдуме нового созыва.

«АП хочет иметь в Думе побольше своих людей с политтехнологическими навыками, чтобы через них повышать управляемость и задавать повестку», — объяснил знакомый с политикой Кремля в отношении парламента источник.

Среди тех, кто хочет выдвигаться от ЕР, источники назвали членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дениса Бичаева и Игоря Кастюкевича. До февраля 2020 года Кастюкевич был исполнительным директором Национального совета айкидо России, президиум которой возглавляет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По словам источников, близких к АП, Кастюкевич периодически присутствовал на совещаниях у Кириенко в Кремле.

Также в выборах от единоросов планируют участвовать представители волонтёрских движений, взаимодействующие с Кремлём. В их числе — глава центрального штаба движения «Волонтёры победы» Ольга Амельченкова, которая работала в штабе Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. Кроме того, в Госдуму намерены баллотироваться близкие к АП политтехнологи Олег Матвейчев, Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов.