«Коммерсантъ» сообщил об отставке двух заместителей Золотова

Два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова — генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко — подали рапорты об отставке, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, Меликов решил уволиться после того, как Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. Ранее у Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами, однако теперь «под ним» остались только войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения службы. Сергей Милейко курировал в Росгвардии тыловые вопросы. Источники газеты утверждают, что уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. «Коммерсантъ» уточняет, что Меликов пытался отстоять Милейко, «а когда из этого ничего не вышло, решил уйти вместе с ним».

«Насколько мне известно, они уходят "в никуда"», — сказал собеседник издания.

Он предположил, что опыт и знания генералов могут быть использованы в других федеральных ведомствах.

В начале июня РБК сообщал, что первый заместитель главы Минюста Олег Плохой станет новым заместителем Виктора Золотова. Предполагается, что он будет заниматься организацией законопроектной работы.