«Коммерсантъ» сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20

Россия после крушения самолёта Ил-20 может поставить в Сирию системы ПВО С-300, которые ограничат действия израильской авиации, пишет «Коммерсантъ».

«Де-факто воздушное пространство Сирии будет прикрыто не только устаревшими системами ПВО, но и весьма эффективной модификацией "трёхсотки"», — сообщает высокопоставленный военный источник издания.

Если С-300 всё-таки окажутся в Сирии, то это станет «серьёзным аргументом для израильских ВВС в пользу отказа от нанесения ударов по Сирии», сказал источник. По его словам, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчётом можно будет закрепить российских офицеров.

По данным газеты, Россия может перебросить в Сирию батарею С-300. Ранее о возможной поставке в Сирию С-300 «Интерфаксу» сообщали эксперты.

«Это оборонительные системы. Они будут сдерживающим фактором: не залетай, не совершай акт агрессии — никто по тебе не будет стрелять», — сообщил генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

По его словам, чтобы подготовить сирийцев для эксплуатации систем С-300, потребуется три месяца.

Напомним, в ночь на 18 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолёт-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Они погибли.

Минобороны РФ полностью возложило вину за крушение российского самолёта на ВВС Израиля.