«Коммерсантъ» сообщил о решении властей перезапустить кампанию по пропаганде вакцинации

Администрация президента России начала подготовку новой информационной кампании по продвижению вакцинации от коронавируса, со ссылкой на близкие к ведомству источники пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания заявили, что вплотную заняться этой темой поручил первый замглавы АП Сергей Кириенко, в последнее время в администрации регулярно проходят брифинги и совещания по этой теме. Концепция продвижения прививок, по данным издания, ещё не выработана.

Газета отмечает, что ранее пропагандой вакцинации в основном занималась АНО «Национальные приоритеты». При этом федеральные власти решили, что организация занималась этим недостаточно эффективно. По словам одного из источников, реклама вакцинации была признана слишком агрессивной и негативной. Теперь кампания будет более мягкой, россиян будут убеждать в том, что только после прививки можно жить полной жизнью, заявил источник издания. Кроме того, власти усилят работу в регионах, а также продолжат борьбу с антипрививочниками.

К подготовке новой кампании АП также привлекла Экспертный институт социальных исследований. 27 октября организация провела круглый стол, в ходе которого обсуждались результаты опроса ВЦИОМ о том, что большинство россиян боятся заразиться коронавирусом. Кроме того, представители ЭИСИ заявили, что низкие темпы вакцинации связаны не с антипрививочниками, и предложили прекратить борьбу с ними. В ходе обсуждения также критиковалась КПРФ, представители которой выступали против обязательной вакцинации в ходе предвыборной кампании.

К 22 октября, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили более 53 миллионов человек, полностью цикл прошли 49 миллионов — около трети населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 октября заявил, что государство сделало «не всё» в плане информирования о вакцинации. Позже он связал низкие темпы вакцинации с «сознательностью граждан». Кроме того, о том, что государство «проиграло» информационную кампанию по вакцинации, говорил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.