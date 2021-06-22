«Коммерсантъ» сообщил о разработке российским правительством программы вживления чипов в мозг человека. На проект планируется потратить 54 млрд рублей

Правительство России разрабатывает программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая в том числе предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов, напрямую связывающих мозг и компьютер, со ссылкой на близкий к Минобрнауки источник пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, для разработки программы уже создана рабочая группа. На проект планируется потратить 54 миллиарда рублей с 2021 по 2029 год, средства выделят из нацпроектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика». Программа разработана Российской академией наук совместно с МГУ, в марте её одобрил Владимир Путин.

Проект предполагает разработку нейроинтерфейсов, наращивание научной базы по этим технологиям, а также интерфейсы «человек — техника» для управления сложными системами, в том числе удалённо. Авторы документа отмечают, что это позволит людям работать в недоступных местах: например, в космосе и там, где высокая радиация.

Директор АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"» Денис Кулешов отметил, что в России нейроинтерфейсы уже разрабатываются и используются для диагностики и лечения заболеваний, в том числе, по его словам, эти технологии используются для реабилитации после инсультов.

«Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов», — рассказал он.

В апреле стартап бизнесмена Илона Маска Neuralink опубликовал видео с обезьяной, которая играет в компьютерную игру «силой мысли» благодаря вживлённому в её мозг чипу. Целью стартапа является разработка интерфейсов, которые помогут парализованным людям пользоваться компьютером.