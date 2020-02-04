«Коммерсантъ» сообщил о планах правительства ограничить экспорт медицинских масок

Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны медицинских средств защиты, в том числе медицинских масок, со ссылкой на источники в фармацевтической отрасли пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседника издания, Минпромторг начал подготовку проекта нормативно-правового акта о временном запрете на экспорт средств защиты. В министерстве опасаются возникновения дефицита медицинских масок в России из-за коронавируса, отметил источник: ажиотажный спрос на них уже привёл к восьмикратному росту оптовых цен и перебоям с товаром в аптечных сетях. Другой неназванный собеседник подтвердил, что планы по временному запрету обсуждаются в правительстве.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, временный запрет на экспорт позволит обеспечить внутренний рынок и не ударит существенно по доходам экспортёров медицинской продукции. Запросы на поставку медицинских масок поступают из других стран, в том числе из Китая и Таиланда, рассказали участники рынка.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией, которые начались со вспышки в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года, зарегистрированы в 23 странах, в том числе в России. Количество заражённых перевалило за 20 тысяч, умерших от пневмонии, вызываемой вирусом, более 400.