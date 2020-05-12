«Коммерсантъ» рассказал о прогнозируемом падении доходов россиян на 20%

Во втором квартале этого года с учётом действующих мер поддержки экономики доходы россиян снизятся в годовом выражении на 20%, со ссылкой на прогноз аналитиков Центра развития Высшей школы экономики пишет «Коммерсантъ».

«Во втором квартале 2020 года реальные доходы граждан составят 78,2% от уровня второго квартала 2019 года, тогда как меры господдержки смогут смягчить это падение лишь на 2,2 процентных пункта», — говорится в результатах исследования.

При этом, по данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), об ухудшении материального положения сообщили 42% респондентов, что на 6 процентных пунктов выше, чем в начале апреля. Почти каждому четвёртому уже приходится тратить свои сбережения, чтобы покрыть текущие расходы, а 5% за последние две недели лишились их вовсе. 15% граждан признались, что за последние 14 дней брали в долг, 5% обращались за кредитом, а 1% — за микрокредитом.

Накануне президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о новых мерах поддержки экономики — речь шла о помощи семьям, врачам, бизнесу и самозанятым. Дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей уже утверждены правительством.